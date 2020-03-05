Фестиваль сериалов в Каннах перенесли из-за коронавируса

Организаторы фестиваля сериалов CANNESERIES и медиарынка MIPTV, которые планировалось провести параллельно в Каннах с 27 марта по 2 апреля, сообщили, что все отменяется по причине коронавируса.

Так, глава CANNESERIES Флер Пеллерен заявил, что сложное решение о перенесении даты фестиваля было принято из-за быстрого распространения вируса. А в обязанность организаторов входит, кроме прочего, защита здоровья гостей. Пеллерен также пояснил, что члены команды трудятся над сохранением фестиваля как красивого праздника и значимого события.

Отмечается, что третий фестиваль CANNESERIES перенесли на осень и теперь он состоится с 9 по 14 октября 2020 года.