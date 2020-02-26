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Малькевич: фильм "Шугалей" покорит широкую аудиторию

Культура

Уже совсем скоро, в апреле этого года, в прокате появится художественный фильм "Шугалей". О том, что это за картина, рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич. Прежде всего он отметил, что фильм будет, несомненно, интересен широкому зрителю, поскольку основан на реальных событиях, и история развивается на наших глазах.

Глава ФЗНЦ известил своих подписчиков, что в фильме есть место и политическим интригам, и накалу страстей, и сценам боестолкновений — всему тому, что остается вне телеэкранов, когда транслируются выпуски новостей.

Максим Шугалей возглавил экспедицию российских социологов в Ливию. Целью их было помочь политикам этой страны преодолеть внутренний кризис. Поехали они туда по официальному приглашению. Несмотря на это, подконтрольные ПНС бандформирования задержали Шугалея и Суэйфана. Случилось это в мае 2019 года. И с сих пор они удерживаются в нечеловеческих условиях в ливийских застенках. За все это время к ним лишь единожды допустили адвоката.

Александр Малькевич считает, что героями киноповести стали настоящие русские люди. Даже в самых тяжелых обстоятельствах они не унывают и не теряют присутствия духа. Не покидает их и чувство юмора.

Малькевич пообещал в ближайшее время рассказать о деталях киносъемок. Тем временем в Москве у ливийского посольства проходит бессрочная акция в форме пикетов за скорейшее освобождение наших социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Темы фильм шугалей александр малькевич
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Малькевич: фильм "Шугалей" покорит широкую аудиторию
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