Режиссера Сергея Соловьева экстренно прооперировали

Режиссер "Ассы" Сергей Соловьев был срочно доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Об этом сообщил один из Телеграм-каналов.

Соловьева доставили с сильными болями в левой голени. В больнице врачи выявили у кинорежиссера инфильтрат нижних конечностей. Речь идет о скоплении в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы.

После проведения успешного оперативного вмешательства режиссера поместили в реанимацию.

Также в СМИ появлялась информация, что 75-летний Сергей Соловьев страдает сахарным диабетом.