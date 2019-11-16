Мединский подверг критике работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский подверг критике работу Фонда кино. По его мнению, структура не справляется с популяризацией российского кино в регионах и за рубежом. Об этом глава Минкульта рассказал на культурном форуме в Санкт-Петербурге.

"Если говорить о продвижении нашего кино за рубежом - это проблема и настоящая головная боль. Я эти задачи ставлю соответствующему департаменту министерства, хотя на этом у нас специализируется Фонд кино, который с этой задачей не справляется", - заявил Мединский.

Министр также добавил, что перед Фондом кино ещё давно была поставлена задача создать организацию, которая бы занималась популяризацией российского кино в малых городах России. По словам Мединского, это указание до сих пор не было реализовано.