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Источник Правда.Ру

В Сочи археологи исследуют руины древнего храма

Культура » История культуры » Находки и открытия

В Сочи в национальном парке ведутся исследования сооружения, которое, как предполагают археологи, может ставиться в один ряд с двумя ранними (VII-VIII вв.) базиликами, которые находятся в районе села Лесное Адлерского района.

Храм в 1954–1968 гг. храм открыл местный краевед И. К. Недолей. До этого это сооружение было известно как "Храм на горе Большой Ахун". О нем сохранились упоминания в некоторых дореволюционных путеводителей.

По словам Д. Маркова, главного специалиста по историко-культурному наследию нацпарка, руины храма, обнаруженные в 2012 году, уже не раз грабили. Храм нужно было  срочно спасать.

Во время раскопок ученые исследовали скрытые до этого под землей фундаменты и другие конструкции древнего храма, определено местонахождение алтаря. Также специалисты установили более точные линии прохождений внутренней и западной стен здания.

Фото: twitter.com

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