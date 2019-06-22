Российский режиссер Станислав Лебедев планирует пригласить на роль Льва Толстого французского актера Жерара Депардье. Свой будущий проект режиссер представил в Министерстве культуры России во время очного заседания экспертного совета по игровому кино для детей.
На очной защите определялись получатели субсидий на производство национальных фильмов. Лебедев презентовал свою новую картину "Воронье гнездо", где роль писателя мог бы сыграть Депардье, получивший гражданство России.
При этом режиссер признался, что каких-либо конкретных договоренностей с актером у него пока нет, поскольку на эту роль рассматривается еще один артист - Франко Неро.
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