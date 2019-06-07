Портал Jezebel составил список из 26 наиболее бесталанных актеров Голливуда, несмотря на их популярность в современном кино.
В список вошли многие голливудские звезды, среди которых: Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер, Кевин Костнер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Джессика Альба, Марк Уолберг, Эмма Уотсон и Эштон Кутчер.
Перечень, опубликованный на официальной странице портала в Twitter, получил неоднозначную оценку пользователей. Некоторые из комментаторов потребовали удалить статью и обвинили автора в непрофессионализме. Другие пользователи напомнили, что многие из актеров, попавших в список, неоднократно получали престижные награды и высокие оценки критиков.
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