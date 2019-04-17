За два дня на восстановление Нотр-Дама собрали 1 млрд евро

После новостей о частичном разрушении собора Парижской Богоматери в результате пожара, люди и компании со всего мира начали жертвовать деньги на восстановление храма.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о 12-часово пожаре, который поразил религиозное сердце Парижа — Нотр-Дам. После пожара местные власти обнаружили, что не пострадала только основная конструкция сооружения и две башни. Кровля крыши, часы и шпиль были разрушены.
Несмотря на мнение экспертов, которые говорят, что восстановление Нотр-Дама может занять не один десяток лет, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление собора Парижской Богоматери должно быть закончено за пять лет. При этом, французские власти еще не знают даже приблизительную сумму, которая может потребоваться для финансирования восстановительных работ.
По состоянию на 17 апреля было собрано более 1 миллиарда евро. Пожертвования идут от людей, компаний и различных фондов. Деньги поступают в министерство культуры Франции. Ведомством даже был запущен веб-сайт, на котором каждый желающий сможет внести пожертвование.
Также "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное мнение эксперта, который рассказал, что реставраторы вряд ли смогут в точности восстановить Нотр-Дам из-за соглашения по реставрации объектов древности, которое действует на территории Европы.
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