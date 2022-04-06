Экономист не согласился с опасениями ЦБ об угрозе замещения рубля криптовалютой

Председатель совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление Центробанка РФ об угрозе рублю со стороны криптовалюты.

"Я бы не опасался криптовалюты. Она всё же не является фиатной валютой (узаконенным платёжным средством, ценность которого устанавливается правительством. — Прим. ред.), в обращении не участвует, поэтому рубль не заменит, оснований для этого нет", — объяснил специалист.

По его мнению, у цифрового золота в России есть будущее, но успехи в этой области произойдут не прямо сейчас. Также эксперт отметил, что у Минфина РФ и ЦБ разное мнение по данному вопросу.

"У Центрального банка есть опасения, что в текущей ситуации может быстро начать развиваться рынок криптовалют, а поскольку регулирования этого рынка на сегодняшний день нет, могут возникнуть проблемы. Я же пока не вижу угрозы со стороны криптовалют", — заключил Костиков.

Ранее зампред ЦБ Ксения Юдаева раскритиковала криптовалюту. Как подчеркнула чиновница, массовое использование цифрового золота может стать причиной взрывного роста активности кибермошенников в нашей стране.

"В этом случае произойдёт замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами, расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений", — сказала Юдаева, передаёт РИА Новости.