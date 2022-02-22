Эксперт Каминский перечислил недочёты законопроекта о регулировании криптовалют

Эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский прокомментировал Pravda.Ru законопроект о регулировании криптовалют, который Минфин РФ внёс в правительство.

"Здесь, видимо, сделали копипаст из законов об инвестиционной деятельности, которая касается фондового рынка. Единственное, немножко добавили возможность покупки криптовалюты на базе банковской инфраструктуры. Несомненно, что в скором времени у Сбербанка, ВТБ и других крупных банков появятся свои обменники, где можно будет купить или продать криптовалюты, — заявил Каминский.

Эксперт перечислил недоработки, содержащиеся в законопроекте.

"Непонятно, как будет реализована защита инвесторов. Никакого страхования вкладов здесь не будет, и его здесь и не может быть. Никаких образовательных пояснительных проектов, направленных на информирование населения по работе с продуктами, в документе тоже не заложено. Пока очень сыро", — отметил собеседник издания.

Каминский назвал цель подготовленного Минфином законопроекта.

"Основная цель — это отслеживание криптовалютных потоков. Не очень понятно, как они будут этого добиваться. Потому что рынок существует давно. Видимо, только для новых клиентов. Возможно, потом будут какие-то ужесточения для владельцев криптовалюты, которые купили её до введения закона", — сообщил эксперт.

Ранее Минфин РФ внёс в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Согласно документу, в России по-прежнему будет запрещено использование криптовалюты в качестве платёжного средства. Предлагается рассматривать цифровые валюты только как инструмент для инвестиций.

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