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Автор Николай Ткаченко

Экономист оценил идею ввести налог на операции с криптовалютами

Экономика

Бюджет России, конечно, выиграет, если власти введут налогообложение криптовалют. Однако какие-то точные оценки пока давать рано. Такое мнение высказал экономист, глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, комментируя Pravda. Ru идею правительства РФ о введении налога на прибыль с операций с криптовалютами.

Экономист оценил идею ввести налог на операции с криптовалютами

Эксперт заметил, что оценки по этому поводу есть разные. И пока они носят предварительный расчётный характер. Разброс цифр возможного дохода довольно широкий: от 60-80 до 300 миллиардов рублей. Хотя некоторые говорят о ещё больших возможностях.

"Но это, мне кажется, пока еще шкура неубитого медведя. Поэтому здесь надо с осторожностью относиться. Так же, как дискуссии, которые продолжаются между Центробанком и правительством. Проигравшими могут быть тоже все", — заявил экономист.

По его мнению, в концепции регулирования криптовалют, предложенной Минфином, надо учитывать максимально весь мировой накопленный опыт. А он тоже разный: от запретительных жестких мер в Китае до довольно либеральных, но при жестком контроле и судебных разбирательствах в США, в других странах, напомнил эксперт.

"У нас сейчас происходит стремительный рост разного рода киберпреступлений и мошенничества с использованием криптовалют. И здесь пока эта концепция регулирования, которую предлагает Минфин, не вполне отвечает на все эти вопросы. Мы здесь должны сами избегать лавинообразного роста криминальных проявлений. Как только мы увидим ответы на эти вопросы, то тогда можно будет оценивать реально, как быстро и кто от этого, на самом деле, выиграет", — пояснил Масленников.

По его мнению, пока криптовалюты являются классическим спекулятивным активом, который несет с собой множество рисков для тех, кто с ними работает на финансовом рынке. И обычный гражданин, который ведётся на эти модные вещи подвергает себя существенному риску.

Ранее появилась информация, что в правительстве РФ обсуждают вопрос возможного налогообложения криптовалют по аналогии с налогом на прибыль и имущество.

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Автор: Николай Ткаченко
Темы сша китай россия экономика центробанк криптовалюта никита масленников
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