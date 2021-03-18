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Швейцарскому брокеру криптовалютного рынка отказали в выдаче лицензии

Криптовалюты

Bitcoin Suisse — швейцарская компания по предоставлению услуг брокера в сфере цифровых активов.

Швейцарскому брокеру криптовалютного рынка отказали в выдаче лицензии

Руководство компании решило отказаться от заявки на получение лицензии банка из-за претензий регулятора.

Маловероятность положительного решения регулятора Швейцарии (FINMA) связано с недостаточно налаженной системой для противодействия отмыванию денежных средств.

FINMA считает, что компания Bitcoin Suisse не соответствует нормам по борьбе с обналичиванием денежных средств неизвестного происхождения.

Представители FINMA заявили:

"Компания, которая предоставляет услуги посредника в сфере криптовалютного трейдинга обязана осуществлять надзор за оборотом денежных средств в полном соответствии с нормами закона".

Ежегодно подается множество заявок на получение лицензии банка, но мало кто соответствует жёстким требованиям.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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