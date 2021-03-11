Норвежский гигант Aker переходит на биткоин

Норвежская промышленно-инвестиционная компания Акеr ASA заявила, что будет вкладывать деньги в биткойн (BTC) и блокчейн-экосистемы с помощью недавно созданной дочерней Seetee и "будет держать все свои ликвидные инвестиционные активы в Bitcoin".

"Говоря о биткойне, мы будем ходлерами", — сказал Кьелл Инге Рекке, председатель правления Aker, в своем 23-страничном письме акционерам, добавив, что "возможно, было бы безответственно не включать некоторую подверженность биткойну, учитывая асимметричные свойства доходности".

Нефтедобывающая компания Aker ASA из Осло, которая занимается ещё и строительством, открывает дополнительное подразделение под инвестирование в криптовалюту, а так же в блокчейн.

Капитал Aker ASA составляет пятьдесят миллионов долларов, около семидесяти процентов которой принадлежит Хьеллю Инге Рекке. Компания принимает решение начать сохранение своих активов в биткоине. Тем самым Aker ASA предпринимает новые шаги в финансовых технологиях и программном обеспечении.

Кроме того, хотя Кьелл Инге Рекке и не исключает, что BTC "все еще может пойти к нулю", он также может стать и "ядром новой денежной архитектуры":

По словам председателя правления компании, Seetee изначально сосредоточится на:

инвестировании в биткойн и владение им;

присоединении к биткойн-сообществу и установлению партнерских отношений с ведущими игроками;

запуске операций по добыче биткоина;

создании и инвестировании в инновационные проекты

Seetee уже сотрудничает с канадской крупной биткойн-компанией Blockstream. Первоначально сотрудничество будет сосредоточено на добыче BTC и проектах сайдчейна.