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Норвежский гигант Aker переходит на биткоин

Криптовалюты

Норвежская промышленно-инвестиционная компания Акеr ASA заявила, что будет вкладывать деньги в биткойн (BTC) и блокчейн-экосистемы с помощью недавно созданной дочерней Seetee и "будет держать все свои ликвидные инвестиционные активы в Bitcoin".

Норвежский гигант Aker переходит на биткоин

"Говоря о биткойне, мы будем ходлерами", — сказал Кьелл Инге Рекке, председатель правления Aker, в своем 23-страничном письме акционерам, добавив, что "возможно, было бы безответственно не включать некоторую подверженность биткойну, учитывая асимметричные свойства доходности".

Нефтедобывающая компания Aker ASA из Осло, которая занимается ещё и строительством, открывает дополнительное подразделение под инвестирование в криптовалюту, а так же в блокчейн.

Капитал Aker ASA составляет пятьдесят миллионов долларов, около семидесяти процентов которой принадлежит Хьеллю Инге Рекке. Компания принимает решение начать сохранение своих активов в биткоине. Тем самым Aker ASA предпринимает новые шаги в финансовых технологиях и программном обеспечении.

Кроме того, хотя Кьелл Инге Рекке и не исключает, что BTC "все еще может пойти к нулю", он также может стать и "ядром новой денежной архитектуры":

По словам председателя правления компании, Seetee изначально сосредоточится на:

  • инвестировании в биткойн и владение им;
  • присоединении к биткойн-сообществу и установлению партнерских отношений с  ведущими игроками;
  • запуске операций по добыче биткоина;
  • создании и инвестировании в инновационные проекты

Seetee уже сотрудничает с канадской крупной биткойн-компанией Blockstream. Первоначально сотрудничество будет сосредоточено на добыче BTC и проектах сайдчейна.

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Автор: Павел Новиков, Редактор: Нина Лебедь
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