В США впервые выставили на продажу жильё при помощи NFT-токенов

Иван Мальпика, у которого есть дом в Сент-Луисе, намерен создать общество с ограниченной ответственностью и оформить договор с человеком, собирающимся приобрести токен, чтобы владеть этим жилищем в равных долях.
Соответствующий токен нынешний владелец дома выложил на сервисе Mintable NFT. Прежде токены никогда не использовались для продажи домов, и впервые это произойдёт после окончания аукциона.
Сейчас дом Мальпика тоже не бездействует - владелец сдаёт его в аренду за 1,2 тыс. долларов в месяц.
NFT-токены считаются абсолютно уникальными, и при этом делить их нельзя. Токен может быть представлен лишь в одном экземпляре.
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