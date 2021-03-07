Создание собственной криптовалюты. Реальность?

В последнее время интернет пользователей все больше интересует вопрос создания собственной криптовалюты.

Некоторые компании даже стали предлагать такого рода услуги на рынке. Нанять целую команду для создания криптовалюты удовольствие крайне дорогое, поэтому по карману придется далеко не всем.

Самостоятельно попробовать создать свою криптовалюту можно методом "форка", т. е. клонированием уже существующей валюты. Для этого берется исходный код цифровой монеты (можно найти в свободном доступе, например на GitHub) в котором необходимо заменить название, параметры генерации криптовалюты, а также настройку портов. Данный способ не требует вложений, однако, необходимо обладать элементарными знаниями языков программирования.

Так же создать свою криптовалюту можно при помощи блокчейн-технологий криптовалют. Например: Ethereum, Waves, EOS и Tron. Создать свою криптовалюту не так сложно как кажется на первый взгляд и с этим вариантом способен разобраться даже школьник.

Но, при создании криптовалюты на одном из перечисленных блокчейнов она станет неотъемлемой его частью выбранной криптовалюты.