Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем
Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс
Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку
В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ
Клебо дисквалифицировали из-за столкновения с Большуновым
Италия может начать использовать вакцину "Спутник V"
Маргулис рассказал об Инстасамке и её возлюбленном
Северная Македония получила первую партию вакцины "Спутник V"

Создание собственной криптовалюты. Реальность?

Криптовалюты

В последнее время интернет пользователей все больше интересует вопрос создания собственной криптовалюты.

Создание собственной криптовалюты. Реальность?

Некоторые компании даже стали предлагать такого рода услуги на рынке. Нанять целую команду для создания криптовалюты удовольствие крайне дорогое, поэтому по карману придется далеко не всем.

Самостоятельно попробовать создать свою криптовалюту можно методом "форка", т. е. клонированием уже существующей валюты. Для этого берется исходный код цифровой монеты (можно найти в свободном доступе, например на GitHub) в котором необходимо заменить название, параметры генерации криптовалюты, а также настройку портов. Данный способ не требует вложений, однако, необходимо обладать элементарными знаниями языков программирования.

Так же создать свою криптовалюту можно при помощи блокчейн-технологий криптовалют. Например: Ethereum, Waves, EOS и Tron. Создать свою криптовалюту не так сложно как кажется на первый взгляд и с этим вариантом способен разобраться даже школьник.

Но, при создании криптовалюты на одном из перечисленных блокчейнов она станет неотъемлемой его частью выбранной криптовалюты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Павел Новиков
Последние материалы
Восьмого марта Россия "сверит часы" с Ближним Востоком
Создание собственной криптовалюты. Реальность?
Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль без прививки от коронавируса
США планирует выпустить государственную криптовалюту (CBDC)
Доктор Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Аналитики банка JPMorgan советуют часть финансов вложить в биткоин
Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем
Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс
Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку
Спрос на видеокарты увеличился в 3 раза, а цены выросли в 8 раз
Популярное
Российский шоу-бизнес
У Безрукова случился сердечный приступ на сцене

Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.  

У Безрукова случился сердечный приступ на сцене
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Здоровье и профилактика
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона
Российский шоу-бизнес
Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Украинский вопрос: всем заинтересованным сторонам пора определяться
Новости Белоруссии
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение
Политика. Новости и аналитика
Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников