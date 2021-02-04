PayPal планирует принимать криптовалюту в качестве платежного средства

PayPal в лице руководителя компании Даниеля Шульмана планирует начать принимать криптвалюту в качестве платежей и оплаты товаров. В компании будет создан отдел по работе с криптовалютами.

Даниел Шульман заявил The Block во время конференции:

"Мы все больше осознаем, что существующая финансовая система устарела. Мы видим будущее, где транзакции занимают секунды. Будущее, в котором комиссии дешевле, а все пользователи будут использовать цифровые активы. Наша компания возлагает большие надежды на новый отдел по криптовалютам".

PayPal запланировало формирование нового подразделения еще в октябре прошлого года и заручилась партнерством с криптовалютной компанией Paxos.