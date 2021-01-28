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Ethereum достигнет цены в $2500 в 2021 году - мнение мировых аналитиков

Криптовалюты

С начала недели не устает удивлять криптовалюта Ethereum (Eth) своим рекордным за все время существования ростом в цене.

Ethereum достигнет цены в 00 в 2021 году - мнение мировых аналитиков

Цена Eth достигла исторического максимума в $1450, но уже 25 января произошла коррекция стоимости, и она снизилась до $1320.

Аналитики криптоиндустрии настроены оптимистично в отношении роста цены актива Eth.

Дэвид Грайдер из Fundstrat дает весьма оптимистичный прогноз в долгосрочной перспективе. Он утверждает, что цена Ethereum побьет все максимумы и достигнет цены в $10 000 в ближайшем будущем.

Саймон Петерс из eToro в интервью каналу CNBC дал положительный прогноз на 2021 год. Блокчейн Ethereum максимально комфортен и удобен для разработчиков децентрализованных приложений и сервисов. В сфере улучшения сети эфириума, заинтересованностью разработчиков и инвесторов. Будущее криптовалюты Ethereum не за горами. Петерс считает, что к концу года цена Ethereum возрастет до $2500.

Оптимистично настроенные аналитики и благоприятные условия для криптовалюты Ethereum все больше интересуют потенциальных инвесторов по всему миру.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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