В Германии начали строить "Северный поток - 2"

Началась укладка первых труб газопровода "Северный поток — 2". Работы ведет фирма Nord Stream 2.

Фото: nord-stream2.com

Строительство стартовало с работ судна-трубоукладчика Castoro на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Первый этап заключается в том, что на судне будут сваривать трубы, далее их протянут по тоннелю под землей к приемной станции, расположенной на земле. Компания уже два месяца работает в прибрежных водах над созданием 30-километрового подводного пути для топлива из РФ в ФРГ.

Планируется, что в следующем месяце специалисты приступят непосредственно к укладке.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Вашингтон и Варшава сообща выступили против "Северного потока-2". Они считают, что газопровод — "угроза общей безопасности и стабильности Европы в энергетической политике" и часть "плана России по политизации поставок энергоносителей".

Читайте также:

Украине нечего предложить ЕС вместо "Северного потока-2"

Украина и Молдавия пожаловались в ЕС на "Северный поток-2"