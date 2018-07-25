В Германии начали строить "Северный поток - 2"

Началась укладка первых труб газопровода "Северный поток — 2". Работы ведет фирма Nord Stream 2.
Строительство стартовало с работ судна-трубоукладчика Castoro на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Первый этап заключается в том, что на судне будут сваривать трубы, далее их протянут по тоннелю под землей к приемной станции, расположенной на земле. Компания уже два месяца работает в прибрежных водах над созданием 30-километрового подводного пути для топлива из РФ в ФРГ.
Планируется, что в следующем месяце специалисты приступят непосредственно к укладке.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Вашингтон и Варшава сообща выступили против "Северного потока-2". Они считают, что газопровод — "угроза общей безопасности и стабильности Европы в энергетической политике" и часть "плана России по политизации поставок энергоносителей".
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