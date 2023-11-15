Путин встретится с представителями российского бизнеса в среду вечером

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Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с представителями российского бизнеса. Как стало известно РИА Новости, встреча состоится в среду вечером.

Фото: Якутия 24

Уточняется, что об этом рассказали источники в деловых кругах.

"Встреча пройдет в среду", — отметил один из собеседников.

При этом второй добавил, что она назначена на вечер.

Согласно данным информагентства, крупный российский бизнес традиционно проводит подобные встречи с главой государства под конец года. Обычно в ходе них обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата. Также речь заходит об иностранных и отечественных инвестициях. Бизнес, в свою очередь, предлагает свои идеи и решения для дальнейшего успешного развития экономики РФ.

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