Глава ВТБ банка Андрей Костин выразил интерес к приобретению доли "Яндекса" как участник "большого" консорциума. Об этом сообщает РИА Новости.
Финансист не исключил, что данная сделка может состояться до конца 2023 года.
Напомним, в ноябре 2022 года "Яндекс" сообщил о планах разделить свои активы, часть из которых будет работать в России. Остальную часть бизнеса планируется подчинить компании в Нидерландах.
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