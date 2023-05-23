Глава ВТБ выразил интерес к покупке активов "Яндекса"

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Глава ВТБ банка Андрей Костин выразил интерес к приобретению доли "Яндекса" как участник "большого" консорциума. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru

Финансист не исключил, что данная сделка может состояться до конца 2023 года.

Напомним, в ноябре 2022 года "Яндекс" сообщил о планах разделить свои активы, часть из которых будет работать в России. Остальную часть бизнеса планируется подчинить компании в Нидерландах.

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