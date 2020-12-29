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Олег Тиньков о сделке с "Яндексом": "Не договорились"

bigness

Сделка по продаже банка "Тинькофф" IT-компании "Яндекс" сорвалась, потому что стороны не сошлись в цене, заявил предприниматель Олег Тиньков.

Олег Тиньков о сделке с "Яндексом": "Не договорились"

Условия сделки по продаже банка "Тинькофф" компании "Яндекс" обсуждались несколько месяцев. Но в итоге сделка так и не состоялась. Основатель банка, российский предприниматель Олег Тиньков, назвал настоящую причину: продавцу и покупателю не удалось договориться о цене.

"Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. То есть мы не договорились. Разница в разбеге была 200 миллионов долларов. Если бы они заплатили на 200 миллионов больше… Я бы на их месте заплатил. Но у них там свои соображения, свои процедуры…", — прокомментировал отмену сделки Олег Тиньков в эфире телеканала "Дождь".

Бизнесмен пояснил, что обсуждение условий сделки началось в тот период, когда он лежал в трансплантационной под действием мощных иммуносупрессантов: "Чувствовал я тогда себя крайне не очень. И в какой-то момент я устал и сказал: всё, хватит".

Речь шла о сумме в 6,2 миллиарда долларов, уточнил Тиньков. В "Яндексе" не смогли предложить больше шести миллиардов.

Автор: Людмила Черткова
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