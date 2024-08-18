Избавляемся от акне при помощи питания: вот что нужно есть

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Какая диета помогает при акне
1:26
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Какие продукты полезны для кожи

Включение в рацион продуктов, богатых витаминами, может принести большую пользу вашей коже. Орехи, морковь, шпинат, тыква, зеленые и оранжевые овощи и фрукты являются отличным выбором.

Какая диета помогает при акне
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Для тех, кто имеет дело с акне, важно включить в свой рацион витамины С, А и Е, так как они являются мощными антиоксидантами, которые могут помочь улучшить здоровье кожи. Продукты, богатые омега-3, также полезны для вашей кожи — лосось, скумбрия, морепродукты, тунец, авокадо, орехи.

Среди орехов и семечек можно выбрать тыквенные семечки, семена льна, миндаль, фундук, грецкие орехи, семена чиа. Добавьте в свой рацион как можно больше клетчатки для здоровья кишечника. Это свежие овощи, фрукты, ягоды, а также бобовые и зерновые.

Какие продукты вредны для здоровья кожи

Вредны для здоровья кожи следующие продукты: белый хлеб, выпечка, сладости, газировка, консервы, фастфуд, молочные продукты.

Следует избегать в рационе сладкой, жирной, соленой и острой пищи. Такие продукты содержат небольшое количество питательных веществ и могут привести к дефициту витаминов и минералов в организме.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. == Литература == Marton, R. M. Science, advocacy, and quackery in nutritional books : an analysis of conflicting advice and purported claims of nutritional best-sellers : [англ.] : [арх. 18 августа 2020] / R. M. Marton, X. Wang, A. L. Barabási … [et al.] // Palgrave Communications : журн. — 2020. — Art. 43. — doi:10.1057/s41599-020-0415-6. Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. == Литература == Бакстон П. Дерматология. — М.: «Издательство БИНОМ», 2005. С. 69—73. ISBN 5-9518-0109-5 (рус.) ISBN 0-7279-1696-3 (англ.)

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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