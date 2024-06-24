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Секреты молодости: как сохранить кожу рук нежной и красивой

Как сохранить руки молодыми: секреты нежной и шелковистой кожи

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Кожа на кистях рук является точным индикатором возраста, и она постоянно страдает от агрессивных факторов. Для поддержания красоты и молодости кожи рук необходим регулярный уход, о котором многие забывают. Важным пунктом ежедневного ухода является использование специальных средств. Наносить крем нужно как минимум два раза в день, а в идеале — после каждого мытья рук, особенно после мытья посуды и домашних дел, при которых кожа контактирует с химическими веществами. Это нарушает защитный слой кожи, приводя к сухости и трещинам. Увлажняющие кремы на основе растительных масел, глицерина и экстракта алоэ подходят для всех типов кожи, а для сухой кожи лучше использовать восстанавливающие средства, содержащие пантенол и масло карите.

Как сохранить руки молодыми: секреты нежной и шелковистой кожи
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Защитные средства, богатые антиоксидантами и липидными комплексами, часто содержат солнцезащитный фактор SPF. Антивозрастные кремы с гиалуроновой кислотой, коллагеном и ретинолом через месяц регулярного использования делают кожу более эластичной, мягкой и гладкой. Многие процедуры по уходу за кожей рук можно проводить дома, например, парафиновые маски и масляные ванночки. Для масляной ванночки нужно подогреть кокосовое или оливковое масло и погрузить в него кисти на 15-20 минут. Очищать руки можно с помощью пилингов или скрабов, но не чаще двух раз в неделю, выбирая средства с мягкими абразивами, такими как морская соль, измельченный миндаль или кофе.

Регулярный самомассаж рук с использованием масел виноградных косточек, зародышей пшеницы или ши улучшает кровообращение и ускоряет процессы восстановления. В салонах и клиниках ухаживать за руками можно с помощью химических пилингов с АНА-кислотами, мезотерапии и биоревитализации, которые восстанавливают гидробаланс кожи, улучшают её тонус и омолаживают. Лазерные процедуры, такие как фотоомоложение и фракционное омоложение, повышают эластичность кожи и борются с гиперпигментацией.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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