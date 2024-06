Секреты молодости: как сохранить кожу рук нежной и красивой

Кожа на кистях рук является точным индикатором возраста, и она постоянно страдает от агрессивных факторов. Для поддержания красоты и молодости кожи рук необходим регулярный уход, о котором многие забывают. Важным пунктом ежедневного ухода является использование специальных средств. Наносить крем нужно как минимум два раза в день, а в идеале — после каждого мытья рук, особенно после мытья посуды и домашних дел, при которых кожа контактирует с химическими веществами. Это нарушает защитный слой кожи, приводя к сухости и трещинам. Увлажняющие кремы на основе растительных масел, глицерина и экстракта алоэ подходят для всех типов кожи, а для сухой кожи лучше использовать восстанавливающие средства, содержащие пантенол и масло карите.

Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain