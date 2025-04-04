Пышная тортилья с сыром и колбасой — этот завтрак теперь просят каждое утро

Если по утрам не хватает времени на долгие сборы, но хочется съесть что-то вкусное, сытное и полезное — этот рецепт точно для вас. Запечённая тортилья с сочной колбасой, тянущимся сыром и ароматными помидорами — идеальный завтрак для бодрого начала дня.
Всего за 15 минут вы получите горячее, ароматное блюдо, от которого сложно оторваться.
Основу составляют:
4 тортильи
8 кружочков варёной колбасы (можно заменить ветчиной или копчёной)
1 крупный помидор
50 г тёртого сыра
3 яйца
Соль, перец, растительное масло и зелень — по вкусу
Взбейте 2 яйца с солью и перцем, вылейте на разогретую сковороду и сразу накройте тортильей.
Выложите колбасу и сыр, накройте второй тортильей.
Поверх — помидоры и сыр, затем — ещё одна тортилья.
Снова слой колбасы и сыра, и финальный круг — четвёртая лепёшка.
Залейте всё оставшимся яйцом и аккуратно переверните.
Запекайте под крышкой 5-7 минут до золотистой корочки.
Хотите ярче вкус? Добавьте чеснок, перец или обжаренный лук.
Нет тортильи — используйте лаваш, он тоже отлично подойдёт.
Обязательно используйте сковороду с антипригарным покрытием, чтобы не испортить завтрак.
Такой завтрак — это не просто "наелся и пошёл". Яйца — белок, сыр — кальций, помидоры — витамины, колбаса — энергия, а тортилья даёт сложные углеводы. Всё это запускает метаболизм, улучшает концентрацию и даёт заряд бодрости надолго.
Торти́лья — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США. В Мексике тортильяс являются одним из национальных блюд, базовое блюдо для бедняков.
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