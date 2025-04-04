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Пышная тортилья с сыром и колбасой — этот завтрак теперь просят каждое утро

1:49
Еда

Если по утрам не хватает времени на долгие сборы, но хочется съесть что-то вкусное, сытное и полезное — этот рецепт точно для вас. Запечённая тортилья с сочной колбасой, тянущимся сыром и ароматными помидорами — идеальный завтрак для бодрого начала дня.

тортилья
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
тортилья

Быстро, вкусно и сытно

Всего за 15 минут вы получите горячее, ароматное блюдо, от которого сложно оторваться.

Основу составляют:

  • 4 тортильи

  • 8 кружочков варёной колбасы (можно заменить ветчиной или копчёной)

  • 1 крупный помидор

  • 50 г тёртого сыра

  • 3 яйца

  • Соль, перец, растительное масло и зелень — по вкусу

Как готовить — проще некуда

  1. Взбейте 2 яйца с солью и перцем, вылейте на разогретую сковороду и сразу накройте тортильей.

  2. Выложите колбасу и сыр, накройте второй тортильей.

  3. Поверх — помидоры и сыр, затем — ещё одна тортилья.

  4. Снова слой колбасы и сыра, и финальный круг — четвёртая лепёшка.

  5. Залейте всё оставшимся яйцом и аккуратно переверните.

  6. Запекайте под крышкой 5-7 минут до золотистой корочки.

Советы для совершенства

  • Хотите ярче вкус? Добавьте чеснок, перец или обжаренный лук.

  • Нет тортильи — используйте лаваш, он тоже отлично подойдёт.

  • Обязательно используйте сковороду с антипригарным покрытием, чтобы не испортить завтрак.

Польза, а не просто вкус

Такой завтрак — это не просто "наелся и пошёл". Яйца — белок, сыр — кальций, помидоры — витамины, колбаса — энергия, а тортилья даёт сложные углеводы. Всё это запускает метаболизм, улучшает концентрацию и даёт заряд бодрости надолго.

Уточнения

Торти́лья — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США. В Мексике тортильяс являются одним из национальных блюд, базовое блюдо для бедняков.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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