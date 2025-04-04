Пышная тортилья с сыром и колбасой — этот завтрак теперь просят каждое утро

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Если по утрам не хватает времени на долгие сборы, но хочется съесть что-то вкусное, сытное и полезное — этот рецепт точно для вас. Запечённая тортилья с сочной колбасой, тянущимся сыром и ароматными помидорами — идеальный завтрак для бодрого начала дня.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain тортилья

Быстро, вкусно и сытно

Всего за 15 минут вы получите горячее, ароматное блюдо, от которого сложно оторваться.

Основу составляют:

4 тортильи

8 кружочков варёной колбасы (можно заменить ветчиной или копчёной)

1 крупный помидор

50 г тёртого сыра

3 яйца

Соль, перец, растительное масло и зелень — по вкусу

Как готовить — проще некуда

Взбейте 2 яйца с солью и перцем, вылейте на разогретую сковороду и сразу накройте тортильей. Выложите колбасу и сыр, накройте второй тортильей. Поверх — помидоры и сыр, затем — ещё одна тортилья. Снова слой колбасы и сыра, и финальный круг — четвёртая лепёшка. Залейте всё оставшимся яйцом и аккуратно переверните. Запекайте под крышкой 5-7 минут до золотистой корочки.

Советы для совершенства

Хотите ярче вкус? Добавьте чеснок, перец или обжаренный лук.

Нет тортильи — используйте лаваш, он тоже отлично подойдёт.

Обязательно используйте сковороду с антипригарным покрытием, чтобы не испортить завтрак.

Польза, а не просто вкус

Такой завтрак — это не просто "наелся и пошёл". Яйца — белок, сыр — кальций, помидоры — витамины, колбаса — энергия, а тортилья даёт сложные углеводы. Всё это запускает метаболизм, улучшает концентрацию и даёт заряд бодрости надолго.

Уточнения

Торти́лья — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США. В Мексике тортильяс являются одним из национальных блюд, базовое блюдо для бедняков.



