Наращивание ресниц: потенциальные опасности и кто должен воздержаться

Услуга наращивания ресниц: потенциальные риски и противопоказания

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нарощенные ресницы — это не только модное украшение, но и потенциальный источник проблем для здоровья глаз. Все начинается с привлекательного обещания красоты и уверенности, однако мало кто задумывается о возможных рисках. Известный случай ослепления одного глаза англичанкой после наращивания ресниц без снятия контактных линз подчеркивает серьезность последствий. Лилли Барретт столкнулась с язвой роговицы, вызванной бактериями, что привело к полной потере зрения на несколько лет и требует хирургического вмешательства для восстановления.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основные риски включают раздражение и инфекции глаз. Клей, используемый для наращивания, может вызывать аллергические реакции даже при использовании гипоаллергенных составов. Это может привести к воспалениям и раздражению тканей глаза, ухудшая их состояние. Поэтому крайне важно проводить тесты на аллергию и выбирать безопасные клеи без латекса и формальдегида.

Кроме того, наращивание ресниц может повредить естественные ресницы из-за постепенного вытягивания их корней. Это может привести к их ломкости и редкости. Также возможно неравномерное выпадение наращенных ресниц через несколько недель, что создает неприятный и неряшливый эффект.