Наращивание ресниц: потенциальные опасности и кто должен воздержаться

Your browser does not support the audio element.

Нарощенные ресницы — это не только модное украшение, но и потенциальный источник проблем для здоровья глаз. Все начинается с привлекательного обещания красоты и уверенности, однако мало кто задумывается о возможных рисках. Известный случай ослепления одного глаза англичанкой после наращивания ресниц без снятия контактных линз подчеркивает серьезность последствий. Лилли Барретт столкнулась с язвой роговицы, вызванной бактериями, что привело к полной потере зрения на несколько лет и требует хирургического вмешательства для восстановления.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license