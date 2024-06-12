Состояние ногтей: что они могут рассказать о вашем здоровье

О каких болезнях могут свидетельствовать изменения в состоянии ногтей

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изменения в состоянии ногтей могут свидетельствовать о дефиците витаминов и минералов в организме, заболеваниях легких и других проблемах со здоровьем, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Чаще всего ногти страдают от грибковой инфекции, которая делает их тусклыми, ломкими и утолщенными. В таком случае следует обратиться к дерматологу для анализа.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Изменение формы ногтей требует консультации терапевта, так как при хронических заболеваниях дыхательной системы и тяжелых болезнях легких они могут становиться выпуклыми или ребристыми.

Появление белых пятен или полос на ногтях может указывать на дефицит витаминов и минералов, поэтому также важно обратиться к специалисту для назначения необходимых анализов.