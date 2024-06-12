Состояние ногтей: что они могут рассказать о вашем здоровье

Изменения в состоянии ногтей могут свидетельствовать о дефиците витаминов и минералов в организме, заболеваниях легких и других проблемах со здоровьем, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Чаще всего ногти страдают от грибковой инфекции, которая делает их тусклыми, ломкими и утолщенными. В таком случае следует обратиться к дерматологу для анализа.
Изменение формы ногтей требует консультации терапевта, так как при хронических заболеваниях дыхательной системы и тяжелых болезнях легких они могут становиться выпуклыми или ребристыми.
Появление белых пятен или полос на ногтях может указывать на дефицит витаминов и минералов, поэтому также важно обратиться к специалисту для назначения необходимых анализов.
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