Подолог Шевцова раскрыла, какие проблемы здоровья могут возникнуть из-за ошибок, допущенных мастерами педикюра

Your browser does not support the audio element.

Подолог Валентина Шевцова предупреждает о серьезных последствиях для здоровья ногтей, вызванных неправильным применением гель-лака и ошибками при его снятии. Она отмечает, что нанесение гель-лака на ногти рук и ног может привести к проблемам из-за различий в составе лака для рук и ног. Гель-лак для ногтей должен иметь более мягкую формулу из-за повседневного ношения обуви, чтобы избежать отрывания ногтей от ложа или образования пустот под ними.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.