Подолог Шевцова раскрыла, какие проблемы здоровья могут возникнуть из-за ошибок, допущенных мастерами педикюра

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Подолог предупреждает: как ошибки с гель-лаком могут угрожать здоровью ногтей

1:31
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Подолог Валентина Шевцова предупреждает о серьезных последствиях для здоровья ногтей, вызванных неправильным применением гель-лака и ошибками при его снятии. Она отмечает, что нанесение гель-лака на ногти рук и ног может привести к проблемам из-за различий в составе лака для рук и ног. Гель-лак для ногтей должен иметь более мягкую формулу из-за повседневного ношения обуви, чтобы избежать отрывания ногтей от ложа или образования пустот под ними.

Подолог предупреждает: как ошибки с гель-лаком могут угрожать здоровью ногтей
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Часто используемая кислотная база под гель-лаком может сильно высушить ногтевую пластину и вызвать ее деформацию. При выборе гель-лака для педикюра стоит предпочесть специализированные линии с мягкой формулой. Тем не менее, многие мастера предпочитают использовать один материал как для маникюра, так и для педикюра.

Нанесение гель-лака на ногти, пораженные грибком, может затруднить лечение, так как препараты не могут проникнуть в ногтевую пластину. Покрытие также создает благоприятные условия для размножения грибка из-за отсутствия воздуха и высокой влажности.

Другие ошибки включают нанесение гель-лака на подногтевую гематому и неправильное снятие покрытия, что может привести к пропилам на ногтях и их истончению. Также важно избегать глубокого удаления кожи на пятках во избежание образования трещин и роста толстого слоя кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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