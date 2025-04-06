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Неподходящие компаньоны: 5 соседей для капусты, от которых стоит держаться подальше

3:01
Садоводство » Овощи

Капуста — одно из самых популярных овощных растений, которое предпочитают многие садоводы. Однако, как и любой культурный вид, капуста может сталкиваться с проблемами, связанными с соседними растениями в саду. Некоторые из них могут негативно влиять на ее рост, развитие и, в конечном итоге, урожай. 

Капуста
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Капуста

Кресс-салат

Кресс-салат, хоть и является полезным растением, может не лучшим образом сосуществовать с капустой. Его корневая система выделяет вещества, подавляющие рост капусты, что может привести к ее плохому развитию. Кроме того, кресс-салат может привлекать к вашему участку вредителей, таких как блошки, которые также могут уничтожить капусту.

Редис

Редис часто высаживают рядом с капустой в ожидании быстрого роста, но этот сосед может оказаться проблематичным. Он может вытягивать из почвы необходимые питательные вещества, что негативно скажется на капусте. Кроме того, если редис будет подвергаться стрессу из-за нехватки влаги или питательных веществ, он может стать источником заболеваний, которые также могут затронуть капусту.

Земляника

Несмотря на то, что земляника и капуста могут быть приятными соседями в некоторых случаях, существует риск, что земляника привлечет к вашему участку немало вредителей, таких как нематоды. Эти вредители могут нанести серьезный ущерб корням капусты, ухудшая ее здоровье и урожайность.

Чеснок

Хотя чеснок обычно считается хорошим защитником от вредителей, его соседство с капустой может вызвать негативные эффекты. Чеснок выделяет вещества, которые могут подавлять рост капустной группы растений, и нарушать их развитие. Особенно это касается молодых растений, которые могут страдать от выбросов всех ароматических соединений чеснока в почву.

Фенхель

Фенхель — это ещё один «плохой» сосед для капусты. Он может подавлять ее рост из-за содержащихся в нем химических веществ, которые препятствуют развитию многих растений. Более того, фенхель может привлекать вредителей, таких как капустная совка, которые могут массово атаковать капусту в саду. Поэтому лучше обнаружить фенхель на вашем участке и рассмотреть возможность его пересадки подальше от капусты.

Зная, с какими растениями капусте не стоит соседствовать, вы сможете защитить свои растения и обеспечить им лучшие условия для роста и развития. Успешное совместное выращивание овощей зависит от их совместимости, и ошибки в этом процессе могут негативно сказаться на урожае. Разработайте план посадки, учитывая «злых» соседей, и ваша капуста будет радовать вас обильным и качественным урожаем. Не забывайте, что здоровые и довольные растения – это залог успеха вашего огорода!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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