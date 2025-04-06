Искренность стоит дорого: Соседов ждёт неприятностей после своего возмущения поступком Кудрявцевой на шоу Суперстар

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандала на шоу "Суперстар!" Сергей Соседов уверен, что с ним в любой момент может случиться что угодно.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

После того как Лера Кудрявцева жёстко обошлась с Азизой, которая выходила в лидеры и была фаворитом у остальных членов жюри, Соседов открыто высказал своё возмущение Лериным поступком. Музыкальный критик счёл недопустимым то, как Кудрявцева поступила с Азизой, и теперь ждёт расплаты за свою откровенность. Соседов объяснил, что его могут выгнать из шоу, потому что у него нет никаких связей.

"У меня, в отличие от многих других телевизионных ведущих, нет блата и высоких покровителей. То, что я имею на сегодняшний день, я сам, как говорится, добился своей энергией, своим обаянием, знаниями и талантом. Меня берут за это, а не потому, что я чей-то любовник или что-то ещё. Меня могут выгнать в два счёта отовсюду", — заявил Сергей Соседов в беседе с mk.ru.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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