Пять способов похудеть и улучшить здоровье: советы нутрициолога для летней формы

Пять методов для снижения веса к лету, рекомендованных нутрициологом

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года организм склонен к накоплению энергии, но к началу пляжного сезона многие стремятся прийти в форму. Нутрициолог Юлия Шарапова предлагает пять способов достичь желаемого результата и улучшить пищеварение, а также справиться со стрессом.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Первый шаг — это полноценное сбалансированное питание, исключая полуфабрикаты, трансжиры и добавленный сахар, а также предпочитая сезонные овощи, ягоды и фрукты. Утренний завтрак должен быть белково-жировым, обед — белковым, а ужин — растительным. Важно также пить достаточное количество воды, чтобы избежать путаницы между голодом и жаждой. Физические упражнения помогут увеличить расход энергии и улучшить тонус мышц. Здоровый сон также играет важную роль, и следует придерживаться регулярного режима сна. Контроль порций и выбор посуды также имеют значение, помогая контролировать количество потребляемой пищи.

Эти простые правила помогут не только похудеть, но и улучшить общее состояние здоровья, при этом важно избегать опасных диет и придерживаться безопасных советов нутрициолога.