Опасные оттенки: три цвета помады, которые визуально добавляют возраст

Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Помада может не только преобразить образ, но и прибавить ненужные пару лет. Это может случиться с любой женщиной, если она неправильно подбирает оттенки. Даже если какой-то из оттенков в нашем списке ваш любимый, постарайтесь найти ему альтернативу.

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Холодный коричневый. В 90-е этот оттенок был очень популярен, особенно среди женщин за 40. Тогда многим приходилось пользоваться тем, что есть, а не тем, что подходит. Сегодня выбирать такой оттенок сознательно, особенно если у вас бледная кожа и вы не собираетесь на тематическую вечеринку, — настоящее бьюти-преступление. Даже девушкам с теплым подтоном кожи не стоит использовать эту помаду, так как она придаст вам болезненный вид.

Белесый розовый. Этот оттенок также пришел из 90-х. Бледная розовая помада с металлическим отливом была в косметичке каждой уважающей себя девушки до 25 лет. К счастью, женщины поняли, что этот оттенок никому не идет и отказались от него. Такой розовый не только прибавит вам лет пять, но и сделает любой макияж безвкусным.

Темная слива. Популярный оттенок среди молодых девушек несколько лет назад. Тренд на бордовые и темно-сливовые оттенки был на пике, и каждая девушка пробовала его в осеннем макияже. Но сейчас стоит отдать предпочтение более ярким цветам, например, классическому красному или насыщенному коралловому. Слишком темные оттенки визуально сужают губы, что плохо, если ваши губы и так не отличаются полнотой. Женщинам за 40 от темных помад стоит отказаться, так как они визуально добавляют возраст.