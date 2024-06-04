Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей
Как правильно давать деньги в долг?
Когда пора обрезать листья на помидорах?
В Мурманской области становится популярным купание с китами
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Опасные оттенки: три цвета помады, которые визуально добавляют возраст

Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Помада может не только преобразить образ, но и прибавить ненужные пару лет. Это может случиться с любой женщиной, если она неправильно подбирает оттенки. Даже если какой-то из оттенков в нашем списке ваш любимый, постарайтесь найти ему альтернативу.

Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Холодный коричневый. В 90-е этот оттенок был очень популярен, особенно среди женщин за 40. Тогда многим приходилось пользоваться тем, что есть, а не тем, что подходит. Сегодня выбирать такой оттенок сознательно, особенно если у вас бледная кожа и вы не собираетесь на тематическую вечеринку, — настоящее бьюти-преступление. Даже девушкам с теплым подтоном кожи не стоит использовать эту помаду, так как она придаст вам болезненный вид.

Белесый розовый. Этот оттенок также пришел из 90-х. Бледная розовая помада с металлическим отливом была в косметичке каждой уважающей себя девушки до 25 лет. К счастью, женщины поняли, что этот оттенок никому не идет и отказались от него. Такой розовый не только прибавит вам лет пять, но и сделает любой макияж безвкусным.

Темная слива. Популярный оттенок среди молодых девушек несколько лет назад. Тренд на бордовые и темно-сливовые оттенки был на пике, и каждая девушка пробовала его в осеннем макияже. Но сейчас стоит отдать предпочтение более ярким цветам, например, классическому красному или насыщенному коралловому. Слишком темные оттенки визуально сужают губы, что плохо, если ваши губы и так не отличаются полнотой. Женщинам за 40 от темных помад стоит отказаться, так как они визуально добавляют возраст.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Последние материалы
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару
Топ-10 достопримечательностей Абхазии
Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи
Что такое семейная налоговая выплата?
Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников