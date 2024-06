Эффективные советы по борьбе с секущимися кончиками: как сохранить волосы здоровыми и красивыми

Секущиеся кончики — проблема, с которой сталкивались многие. Хотя регулярная стрижка помогает поддерживать волосы в хорошем состоянии, постоянное посещение салона может быть неудобным. Секущиеся кончики делают волосы непослушными, сухими и ломкими, что явно не улучшает их внешний вид. Портал femina.in даёт несколько советов, как бороться с этой проблемой

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication