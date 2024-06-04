Эффективные советы по борьбе с секущимися кончиками: как сохранить волосы здоровыми и красивыми

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Как избавиться от секущихся кончиков: советы по уходу за волосами

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Секущиеся кончики — проблема, с которой сталкивались многие. Хотя регулярная стрижка помогает поддерживать волосы в хорошем состоянии, постоянное посещение салона может быть неудобным. Секущиеся кончики делают волосы непослушными, сухими и ломкими, что явно не улучшает их внешний вид. Портал femina.in даёт несколько советов, как бороться с этой проблемой

Как избавиться от секущихся кончиков: советы по уходу за волосами
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое секущиеся кончики?

Секущиеся кончики возникают, когда стержень волоса расщепляется на концах. Часто причиной появления этой проблемы является тепло от фена, выпрямителей или щипцов для завивки. Даже грубое расчесывание влажных волос может привести к повреждению кутикулы и появлению секущихся концов.

Несколько советов, которые помогут избежать секущихся кончиков

Расчесывание

Используйте расческу с широкими зубьями на влажных волосах, чтобы распутать их. Начинайте снизу и постепенно поднимайтесь вверх, чтобы избежать образования колтунов. Делайте это аккуратно, чтобы не ломать волосы.

Правильная подготовка к укладке

Глубокое кондиционирование волос от корней до кончиков помогает удерживать влагу и оставляет кутикулу гладкой и мягкой. Перед укладкой наносите интенсивный увлажняющий несмываемый крем, чтобы уменьшить вьющиеся волосы. Держите фен на расстоянии 20–30 см от волос, чтобы избежать повреждений.

Температура использования горячих инструментов

Устанавливайте температуру укладочных инструментов не выше 180 градусов, так как это может разрушить кератин в волосах, что приводит к повреждению кутикулы и появлению секущихся концов.

Что делать, если ущерб уже нанесен?

Не ковыряйте секущиеся кончики. Лучший способ избавиться от них - подстричься. Также можно воспользоваться кератиновыми процедурами, которые помогут восстановить структуру волос и предотвратить дальнейшее повреждение.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить волосы здоровыми и красивыми, забыв о секущихся кончиках.

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С СЕКУЩИМИСЯ КОНЧИКАМИ ВОЛОС 🤗 КАК ВЫЛЕЧИТЬ СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ ? 🤔
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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