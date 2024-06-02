Солнечный ожог: эффективные способы облегчения и восстановления

Срочные советы в случае получения ожога

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Получение солнечного ожога во время отпуска может стать настоящей проблемой, ведь даже легкий ожог может доставить много неудобств и проходить долго. Важно помнить, что в случае средней степени ожога или отсутствия помощи от народных средств необходимо обратиться к врачу.

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Для облегчения состояния после солнечного ожога рекомендуются следующие действия. Сначала увлажните кожу. Подберите питательный крем с алоэ или маслами, нанося его несколько раз в день, но осторожно, чтобы не травмировать кожу. Важно не переусердствовать, особенно если ваша кожа чувствительна к маслам. Во-вторых, принимайте прохладные ванны, чтобы снизить температуру кожи, но избегайте ледяной воды, чтобы не вызвать переохлаждение. Помните, что регулярное увлажнение кожи после водных процедур важно, так как она может терять влагу даже на здоровых участках.

Наконец, не забывайте о питьевом режиме. При ожогах необходимо пить достаточное количество чистой воды, избегая соков, газированных напитков, алкоголя и кофе. Если у вас есть противопоказания к большому количеству воды, старайтесь ограничиться несколькими стаканами.