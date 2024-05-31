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Как избавиться от перхоти: советы трихолога для домашнего ухода

Дерматолог Федорова рассказала, как эффективно бороться с перхотью

1:17
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Перхоть вызывает дискомфорт, так как заметна на одежде и часто сопровождается зудом и жирностью кожи головы. Врач-трихолог Анастасия Федорова рассказала, как уменьшить проявления перхоти в домашних условиях. Наиболее частой причиной является себорейный дерматит, однако могут быть и другие факторы, поэтому важно обратиться к врачу-трихологу для точной диагностики и подбора правильного ухода.

Дерматолог Федорова рассказала, как эффективно бороться с перхотью
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Для уменьшения перхоти дома следует скорректировать питание, избегая сложных углеводов, молока животного происхождения, шоколада и жирной пищи, и обогатить рацион овощами и фруктами, что может сократить перхоть на 40%. Важно соблюдать питьевой режим и сократить потребление кофе.

Правильный уход за волосами и кожей головы также важен. Смена шампуня может провоцировать перхоть, поэтому стоит подобрать подходящий шампунь и включить пилинг кожи головы в регулярный уход. Головные уборы должны быть из натуральных материалов и не сжимать кожу головы. Стресс негативно влияет на здоровье кожи головы, поэтому стоит избегать стрессовых ситуаций и практиковать методы релаксации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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