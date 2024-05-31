Как избавиться от перхоти: советы трихолога для домашнего ухода

Дерматолог Федорова рассказала, как эффективно бороться с перхотью

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перхоть вызывает дискомфорт, так как заметна на одежде и часто сопровождается зудом и жирностью кожи головы. Врач-трихолог Анастасия Федорова рассказала, как уменьшить проявления перхоти в домашних условиях. Наиболее частой причиной является себорейный дерматит, однако могут быть и другие факторы, поэтому важно обратиться к врачу-трихологу для точной диагностики и подбора правильного ухода.

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Для уменьшения перхоти дома следует скорректировать питание, избегая сложных углеводов, молока животного происхождения, шоколада и жирной пищи, и обогатить рацион овощами и фруктами, что может сократить перхоть на 40%. Важно соблюдать питьевой режим и сократить потребление кофе.

Правильный уход за волосами и кожей головы также важен. Смена шампуня может провоцировать перхоть, поэтому стоит подобрать подходящий шампунь и включить пилинг кожи головы в регулярный уход. Головные уборы должны быть из натуральных материалов и не сжимать кожу головы. Стресс негативно влияет на здоровье кожи головы, поэтому стоит избегать стрессовых ситуаций и практиковать методы релаксации.