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Четыре причины, почему имбирь становится популярным ингредиентом в уходе за волосами

Имбирь в продуктах ухода за волосами: четыре удивительных преимущества

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Имбирь, хоть и давно известен как прекрасный ингредиент в кулинарии, приобретает новую популярность в сфере ухода за волосами. С развитием органических косметических продуктов многие производители представляют шампуни и кондиционеры с добавлением этого корня. Эксперт портала femina.in рассказывает о 4 полезных свойствах имбиря при уходе за волосами.

Имбирь в продуктах ухода за волосами: четыре удивительных преимущества
Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Стимулирует рост волос

Имбирь способствует улучшению кровообращения в коже головы благодаря антиоксиданту гингеролу, который помогает бороться со свободными радикалами, предотвращая повреждение волосяных фолликул и стимулируя их рост.

Восстанавливает поврежденные волосы

Имбирь, обогащенный минералами, питательными веществами и эфирными маслами, действует как естественный кондиционер для волос. Он способен восстанавливать тусклые и поврежденные локоны, придавая им здоровый вид и блеск.

Борется с перхотью

Противовоспалительные и антисептические свойства имбиря помогают бороться с перхотью, поддерживая кожу головы в чистоте и здоровье.

Лечит воспаление кожи головы

Имбирь богат бета-ситостерином, который помогает справиться с сухостью и воспалением кожи головы, обеспечивая ей здоровье и комфорт.

Воспользуйтесь шампунями и кондиционерами с экстрактом имбиря или приготовьте домашнюю маску с этим уникальным ингредиентом, чтобы насладиться всеми его преимуществами для ваших волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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