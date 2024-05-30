Кожа благодарит: плюсы отказа от алкоголя для молодости и красоты

Без отеков и покраснений: преимущества для вашей кожи при отказе от алкоголя

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В стремлении к молодости и красоте следует помнить, что косметические процедуры могут оказаться бесполезными, если не учитывать вредные факторы, среди которых и алкоголь. Косметолог Мария Ветрова выделяет плюсы отказа от алкоголя, которые прежде всего сказываются на состоянии кожи.

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Избавление от отеков: постоянное употребление алкоголя может вызывать проблемы с почками, что приводит к отекам, особенно заметным на лице. Отеки вокруг глаз и на веках могут быть трудными для скрытия, даже с помощью косметики.

Уменьшение покраснений: отказ от алкоголя значительно снижает риск развития розацеа, состояния, при котором кожа становится красной и воспаленной из-за расширения капилляров.

Повышение упругости кожи: благодаря отсутствию алкоголя кожа может лучше удерживать витамины, такие как витамины С, Е и А, которые важны для производства коллагена и поддержания упругости кожи.

Избавление от сухости: регулярное употребление алкоголя может приводить к обезвоживанию кожи из-за потери влаги. Исключение алкоголя из рациона позволяет коже самостоятельно балансировать уровень влаги, что помогает избежать сухости и дарит коже здоровый вид.