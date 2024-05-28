Лучшие и худшие продукты для вечернего перекуса

Оптимальные и нежелательные продукты перед сном

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Вечерний голод может прийти неожиданно и вынудить вас отправиться на кухню в поисках чего-нибудь вкусного. Специалисты считают, что некоторые продукты помогут крепче спать и даже сбросить лишние килограммы, а другие могут испортить настроение на следующий день, привести к отекам и набору веса.

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Лучшие продукты для вечернего перекуса:

Вишня. Свежая или замороженная вишня содержит природный мелатонин, гормон, способствующий глубокому, спокойному сну. Стакан вишневого сока помогает утолить голод и быстрее уснуть, что делает его отличным вариантом для поездок. Бананы. Несмотря на стереотип о калорийности бананов и их вреде для фигуры, они являются отличным вариантом для вечернего перекуса. Углеводы и клетчатка утоляют голод, а магний успокаивает нервную систему и помогает уснуть. Продукты с триптофанами. Триптофаны улучшают настроение, повышают уровень серотонина и метаболизм, что способствует хорошему сну и бодрости на следующий день. К таким продуктам относятся филе индейки, тыква, сыр, творог, кунжут, тунец и соевые продукты. Молоко. Теплое молоко перед сном, как предлагали в детстве, остаётся отличным вариантом для вечернего перекуса. Оно насыщает, успокаивает и способствует сну.

Худшие продукты для вечернего перекуса:

Фастфуд. Калорийные и жирные продукты могут лишить вас сна и сделать пробуждение тяжелым. Утром это может привести к отекам, и наряды будут сидеть хуже. Шоколад. Хотя шоколад способствует выработке гормона счастья, он также дарит бодрость, что нежелательно перед сном. После нескольких кусочков вы почувствуете прилив сил и не сможете уснуть ещё пару часов. Соленое. Острые салаты, маринованные овощи или блюда с соевым соусом могут привести к отекам на следующее утро и ночным пробуждениям для походов в туалет.