Лучшие и худшие продукты для вечернего перекуса

Вечерний голод может прийти неожиданно и вынудить вас отправиться на кухню в поисках чего-нибудь вкусного. Специалисты считают, что некоторые продукты помогут крепче спать и даже сбросить лишние килограммы, а другие могут испортить настроение на следующий день, привести к отекам и набору веса.
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Лучшие продукты для вечернего перекуса:
Вишня. Свежая или замороженная вишня содержит природный мелатонин, гормон, способствующий глубокому, спокойному сну. Стакан вишневого сока помогает утолить голод и быстрее уснуть, что делает его отличным вариантом для поездок.
Бананы. Несмотря на стереотип о калорийности бананов и их вреде для фигуры, они являются отличным вариантом для вечернего перекуса. Углеводы и клетчатка утоляют голод, а магний успокаивает нервную систему и помогает уснуть.
Продукты с триптофанами. Триптофаны улучшают настроение, повышают уровень серотонина и метаболизм, что способствует хорошему сну и бодрости на следующий день. К таким продуктам относятся филе индейки, тыква, сыр, творог, кунжут, тунец и соевые продукты.
Молоко. Теплое молоко перед сном, как предлагали в детстве, остаётся отличным вариантом для вечернего перекуса. Оно насыщает, успокаивает и способствует сну.
Худшие продукты для вечернего перекуса:
Фастфуд. Калорийные и жирные продукты могут лишить вас сна и сделать пробуждение тяжелым. Утром это может привести к отекам, и наряды будут сидеть хуже.
Шоколад. Хотя шоколад способствует выработке гормона счастья, он также дарит бодрость, что нежелательно перед сном. После нескольких кусочков вы почувствуете прилив сил и не сможете уснуть ещё пару часов.
Соленое. Острые салаты, маринованные овощи или блюда с соевым соусом могут привести к отекам на следующее утро и ночным пробуждениям для походов в туалет.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.