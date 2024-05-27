Пять лучших средств для заботы о губах и коже вокруг них

Пять средств для ухода за губами и кожей вокруг них

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Восстанавливающий эликсир для губ Estée Lauder Pure Color Envy выглядит как обычный блеск с розоватым оттенком и приятным ароматом, но его название оправдано: он возвращает губам здоровый вид, увлажняет и питает их. Эликсир можно использовать в любое время при ощущении сухости губ. Бальзам для губ с запахом клубники — это средство, которое всегда должно быть под рукой. Он питает, защищает от сухости, шелушения и мелких трещин, восстанавливая и разглаживая кожу благодаря маслам в составе, а аромат клубники напоминает о весне.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Отшелушивающая маска для губ эффективно удаляет ороговевшие клетки, ускоряет регенерацию кожи, глубоко увлажняет и питает, придавая губам гладкость и мягкость. Натуральные масла создают защитную пленку.

Патчи для губ "Увлажнительница" быстро увлажняют и придают сияние благодаря маслу жожоба, сквалану, пчелиному воску и морскому коллагену.

Увлажняющий стик для губ Барьесан SPF 30 необходим весной и летом. Он защищает чувствительную кожу губ от УФ-лучей, питает, увлажняет и предотвращает обезвоживание на солнце. Стик имеет легкий приятный аромат и прозрачную текстуру, обеспечивая мягкость и комфорт губам.