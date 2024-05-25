Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, оказывающих влияние на рост волос

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Секреты здоровых волос: роль правильного питания

1:24
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Врач-трихолог Екатерина Титушкина подчеркнула важность сбалансированного рациона для здоровья и красоты волос. Отсутствие такого рациона может привести к ломкости, истончению и даже выпадению волос. Белок играет ключевую роль в формировании структуры волос, и его регулярное употребление, такое как мясо, рыба, яйца, бобовые, семена и орехи, способствует укреплению и росту волосяных фолликулов.

Секреты здоровых волос: роль правильного питания
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Железо, содержащееся в продуктах животного происхождения, таких как печень, говядина и морепродукты, а также в гречке, орехах и шпинате, также важно для здоровья волос. Молочные продукты, говядина и баранина, моллюски, орехи, киноа и овес богаты цинком, который также способствует здоровью и объему волос.

Селен и кремний, содержащиеся в различных продуктах, таких как отруби, грибы, оливковое масло, морские водоросли, кешью, кокосы, рис, пшеница, чечевица, фасоль, кукуруза, морковь и редис, помогают предотвратить ломкость и выпадение волос.

Витамин В5, фолиевая кислота, антиоксиданты и Омега-3 также важны для здоровья волос и кожи головы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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