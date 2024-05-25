Секреты идеальных бровей: советы профессионала

Советы от специалиста по бровям для создания идеального вида бровей

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже если у вас нет идеальных бровей, профессионалы могут помочь создать их. Однако, броу-мастеры подчеркивают, что ваше собственное усилие также важно для достижения желаемого результата. Броу-мастер Ангелина Харитонова поделилась советами для тех, кто стремится к идеальным бровям.

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Не используйте воск

Многие мастера предпочитают воск, сахар и нити для коррекции бровей, но Ангелина рекомендует избегать агрессивных методов удаления волос. Вместо этого она советует использовать пинцет для более щадящей коррекции.

Дайте бровям время отрасти

Хотя не всем удается выдержать несколько месяцев без коррекции, Ангелина подчеркивает важность дать бровям отрасти, прежде чем приступить к коррекции. Это позволит основной массе волос достичь нужной длины и позволит лучше определить форму бровей.

Массаж бровей

Массаж не является обязательной процедурой, но может быть полезным для стимуляции роста волосков и улучшения циркуляции крови в области бровей.

Выбор тонировки

Подбирая карандаш или тени для бровей, важно учитывать их тон, который должен быть немного темнее или светлее цвета волос. Также учтите, что брови могут иметь разную насыщенность цвета по всей длине, с более темными оттенками ближе к кончикам.