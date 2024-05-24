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Борьба с гликацией: как избежать сахарного лица

Что такое сахарная кожа и как избавиться от нее

1:19
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В разговоре с косметологом Полиной Шуриной мы обсудили явление, известное как "сахарное лицо", которое проявляется в разной степени интенсивности у разных людей. Полина объяснила, что подобное явление связано с процессом гликации — объединением сахаров с белками в организме. В результате этого процесса коллаген становится плотнее, что приводит к появлению морщин, потере влаги кожей и накоплению токсинов в эпидермисе. Она отметила, что вредное воздействие сахара на кожу может привести к потере упругости, обезвоживанию и пигментации.

Что такое сахарная кожа и как избавиться от нее
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Хотя основной причиной гликации может быть употребление избыточного количества сахара, но не всегда. Полина подчеркнула, что при нормальной работе поджелудочной железы и уровне сахара в крови, ранняя гликация может не проявляться. Однако при нарушениях обмена веществ кожа лица может страдать.

Для того чтобы замедлить процесс гликации, Полина рекомендует: сократить потребление сахара, увеличить употребление фруктов и овощей, избегать курения и употребления алкоголя, использовать средства с высоким SPF при нахождении на солнце и избегать долгого пребывания под прямыми лучами солнца в активное время дня.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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