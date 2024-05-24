Борьба с гликацией: как избежать сахарного лица

В разговоре с косметологом Полиной Шуриной мы обсудили явление, известное как "сахарное лицо", которое проявляется в разной степени интенсивности у разных людей. Полина объяснила, что подобное явление связано с процессом гликации — объединением сахаров с белками в организме. В результате этого процесса коллаген становится плотнее, что приводит к появлению морщин, потере влаги кожей и накоплению токсинов в эпидермисе. Она отметила, что вредное воздействие сахара на кожу может привести к потере упругости, обезвоживанию и пигментации.
Хотя основной причиной гликации может быть употребление избыточного количества сахара, но не всегда. Полина подчеркнула, что при нормальной работе поджелудочной железы и уровне сахара в крови, ранняя гликация может не проявляться. Однако при нарушениях обмена веществ кожа лица может страдать.
Для того чтобы замедлить процесс гликации, Полина рекомендует: сократить потребление сахара, увеличить употребление фруктов и овощей, избегать курения и употребления алкоголя, использовать средства с высоким SPF при нахождении на солнце и избегать долгого пребывания под прямыми лучами солнца в активное время дня.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.