Эффективные методы удаления послеоперационных рубцов на лице

Как избавиться от шрамов и рубцов на лице после пластической операции

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Послеоперационные рубцы могут вызывать беспокойство у некоторых пациентов пластических хирургов, особенно когда они остаются на лице. Пластический хирург Александр Мамонов рассказал об основных методах борьбы с этими неприятными последствиями хирургического вмешательства.

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Лазерная коррекция эффективно борется с недавно сформировавшимися рубцами, стимулируя активную регенерацию тканей, однако на старых рубцах этот метод может быть малоэффективен, и тогда требуется более радикальное вмешательство. Если аппаратные и консервативные методы не помогают, может понадобиться хирургическое иссечение шрама и его косметическое перешивание. Также для лечения рубцов, кроме области век, можно использовать химический пилинг, который эффективен, пока рубец еще не полностью сформировался.

Важно проконсультироваться с грамотным косметологом перед выбором метода борьбы с рубцами, учитывая тип кожи и склонность к образованию келоидных рубцов.