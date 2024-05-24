Четыре простых шага для здоровых и красивых ног

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Как правильно ухаживать за ногами, чтобы избежать мозолей и натоптышей

1:58
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От здоровья ног зависит многое, поскольку ступни связаны с коленями, тазобедренными суставами, позвоночником и мозгом, влияя на эмоции и когнитивные функции. На подошвах находятся проекции всех внутренних органов, и если стопы в плохом состоянии, с мозолями, натоптышами, грибком или нечувствительными участками, страдает весь организм. Это достаточно веская причина для регулярного ухода за ногами между сеансами педикюра.

Как правильно ухаживать за ногами, чтобы избежать мозолей и натоптышей
Фото: peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Косметолог Арина Дурова подчеркивает, что качество жизни зависит от здоровья ног. Боль в ногах может ограничить вашу активность, что повышает риск заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни, таких как проблемы с сердцем, легкими, сосудами и пищеварением, и даже диабет. Для людей с диабетом правильный уход за ногами особенно важен для предотвращения осложнений.

Вот четыре процедуры для ухода за ногами:

  • Правильное мытье ног: ежедневно мойте ноги перед сном или после занятий спортом, тщательно вытирайте кожу, особенно между пальцами, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков.
  • Солевые ванночки: при усталости ног замачивайте их на 15-20 минут в теплой воде с морской солью, добавляя шампунь и эфирные масла (апельсин или лаванда). Хороша также соль Эпсома.
  • Эксфолиация кожи ног: раз в неделю аккуратно массируйте ноги мягкой щеткой, используя скрабы или химические отшелушиватели, обрабатывайте натоптыши и мозоли пемзой.
  • Увлажнение стоп: после эксфолиации высушите ноги и нанесите увлажняющий крем, массируя их. Используйте натуральные масла, такие как масло ши или какао. При сильно потрескавшихся пятках выбирайте кремы с мочевиной или смягчающими компонентами.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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