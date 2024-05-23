Секреты искусного макияжа: как скрыть второй подбородок и подчеркнуть свою красоту

Как использовать макияж для скрытия двойного подбородка

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не всегда женщина может похвастаться совершенной линией подбородка, что может быть источником дискомфорта. Однако, искусное применение макияжа может решить эту проблему. Визажисты делятся секретами, как сделать второй подбородок менее заметным для окружающих.

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Первый хитрый прием — сместить внимание на другие части лица, например, на глаза. Уделение особого внимания глазам поможет создать выразительный образ и отвлечет внимание от проблемной зоны лица. Важно не переборщить с ярким макияжем глаз, чтобы не создать дисбаланс в общем облике. Следует стремиться к созданию выразительности, но избегать излишне яркого макияжа, особенно если ваш тип внешности соответствует весеннему или летнему цветотипу.

Контуринг играет важную роль. Он помогает избежать плоскости лица, которая может возникнуть при использовании только тонального крема. Необходимо использовать хотя бы базовую контурную палетку и румяна, при этом следует тщательно растушевать все средства, чтобы избежать резких переходов. При контуринге следует акцентировать линию челюсти и центральные точки лица, такие как спинка носа и скулы, чтобы придать коже больше объема.

Также можно сделать акцент на губах. Сочные губы привлекут внимание к себе и отвлекут от второго подбородка, похожим образом, как это происходит с акцентным макияжем глаз. При выборе помады стоит избегать нюдовых и матовых оттенков, так как они скорее сгладят нижнюю часть лица и привлекут внимание обратно к проблемной зоне. Рекомендуется отдавать предпочтение помадам с сатиновым или блестящим финишем.