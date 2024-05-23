Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто
Россиян заставят обрабатывать заброшенные участки
Эксперт рассказал об изменениях в деятельности брокеров в 2025 году
Студенты первого в России казачьего бакалавриата прошли обряд верстания в казаки
Эти средства помогут в обработке сада
Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка
Лере Кудрявцевой стало жалко школьников, сдающих ЕГЭ: "Бедные дети"
Самомассаж: убираем усталость и лечим нервы
Четверть квартир в строящихся в Петербурге домах меньше 28 кв. метров
Секреты искусного макияжа: как скрыть второй подбородок и подчеркнуть свою красоту

Как использовать макияж для скрытия двойного подбородка

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Не всегда женщина может похвастаться совершенной линией подбородка, что может быть источником дискомфорта. Однако, искусное применение макияжа может решить эту проблему. Визажисты делятся секретами, как сделать второй подбородок менее заметным для окружающих.

Как использовать макияж для скрытия двойного подбородка
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый хитрый прием — сместить внимание на другие части лица, например, на глаза. Уделение особого внимания глазам поможет создать выразительный образ и отвлечет внимание от проблемной зоны лица. Важно не переборщить с ярким макияжем глаз, чтобы не создать дисбаланс в общем облике. Следует стремиться к созданию выразительности, но избегать излишне яркого макияжа, особенно если ваш тип внешности соответствует весеннему или летнему цветотипу.

Контуринг играет важную роль. Он помогает избежать плоскости лица, которая может возникнуть при использовании только тонального крема. Необходимо использовать хотя бы базовую контурную палетку и румяна, при этом следует тщательно растушевать все средства, чтобы избежать резких переходов. При контуринге следует акцентировать линию челюсти и центральные точки лица, такие как спинка носа и скулы, чтобы придать коже больше объема.

Также можно сделать акцент на губах. Сочные губы привлекут внимание к себе и отвлекут от второго подбородка, похожим образом, как это происходит с акцентным макияжем глаз. При выборе помады стоит избегать нюдовых и матовых оттенков, так как они скорее сгладят нижнюю часть лица и привлекут внимание обратно к проблемной зоне. Рекомендуется отдавать предпочтение помадам с сатиновым или блестящим финишем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
"Росгосстрах": россияне обретают финансовую независимость к 23-25 годам
В российских мультфильмах не обходится без ляпов
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг?
Инфаркт, слепота и ампутация ног — вот лишь некоторые осложнения диабета 2 типа
Турист поломал свой чемодан, чтобы не платить лишние 70 евро
Почему петрушка считается такой полезной
Нужные советы для выращивания пеларгоний
Соцфонд РФ предупредил россиян о новых мошеннических схемах
Сестра Жанны Фриске скончалась после продолжительной борьбы с раком
Четыре участка тела, где процесс старения происходит наиболее быстро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников