Сколько времени нужно, чтобы увидеть результаты от новых продуктов по уходу за кожей?

Рынок средств по уходу за кожей постоянно развивается, предлагая новые продукты с обещаниями впечатляющих результатов. Но вы когда-нибудь задумывались, как долго нужно ждать, чтобы увидеть реальные изменения от новых средств? Эксперты портала femina.in ответят на этот вопрос.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.