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Загадка ранней седины: четыре здоровья под угрозой

Четыре проблемы со здоровьем, связанные с появлением ранней седины

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Ранняя седина, особенно у женщин, вызывает не только эстетический дискомфорт, но и может свидетельствовать о некоторых нарушениях в организме, если генетика не является причиной. Ведущие специалисты выделяют несколько основных причин, почему седина может появиться так рано.

Четыре проблемы со здоровьем, связанные с появлением ранней седины
Фото: Wikipedia by Philippe Alès is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Недостаток меди в организме может быть одной из причин ранней седины. Медь играет важную роль в образовании меланина, определяющего цвет волос. Недостаток меди может проявиться также через хрупкость костей, частые простуды, ухудшение зрения и памяти. Консультация специалиста поможет определить дефицит и назначить соответствующее лечение.

Проблемы со щитовидной железой, такие как гипотиреоз или тиреотоксикоз, могут также способствовать появлению ранней седины. Нарушения работы щитовидной железы влияют на обмен веществ и энергии, что может привести к нарушению пигментации волос. Консультация эндокринолога необходима для диагностики и коррекции работы щитовидной железы.

Недостаток витамина D особенно актуален для жителей средних широт. Недостаток этого витамина может привести не только к появлению седины, но и к общему снижению тонуса организма. Врач может рекомендовать не только включение в рацион продуктов, богатых витамином D, но и прием специальных добавок.

Недостаток витамина B12, который участвует в образовании эритроцитов и доставке кислорода по организму, может также способствовать ранней седине. Кроме того, недостаток этого витамина может привести к серьезным заболеваниям. Контроль уровня витамина В12 и его надлежащее восполнение помогут предотвратить проблемы, включая раннюю седину.

Ученые выяснили причину появления ранней седины
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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