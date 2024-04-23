Секреты борьбы с заедами: причины, симптомы и эффективное лечение

Ангулярный хейлит, также известный как заеды на губах, представляет собой небольшие трещинки или язвочки, которые обычно появляются на слизистой оболочке губ и полости рта. Это состояние может быть довольно болезненным и вызывать неудобства при разговоре, еде или улыбке. Врач-терапевт Ольга Смирнова, обладающая 17-летним опытом работы, объяснила, почему возникает этот неприятный симптом и как его лечить.
Заеды обычно вызывают стрептококки или грибки рода Candida, которые обитают в полости рта и обычно не вызывают проблем для здорового человека. Однако при нарушениях в организме могут возникнуть ангулярные хейлиты. Они чаще всего встречаются у детей, взрослых, особенно у женщин, а также у людей, носящих брекеты или съемные протезы. Причины их появления могут быть разнообразными, включая внешние и внутренние факторы.
Ангулярный хейлит может проявляться различными симптомами, включая болезненные ощущения при разговоре, улыбке или прикосновении, покраснение и опухание окружающей ткани, чувство жжения или покалывания, образование корки и шелушение на поверхности заеда.
Лечение ангулярного хейлита включает следующие шаги:
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