Секреты борьбы с заедами: причины, симптомы и эффективное лечение

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Почему возникают заеды в уголках губ и как их лечить

2:08
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Ангулярный хейлит, также известный как заеды на губах, представляет собой небольшие трещинки или язвочки, которые обычно появляются на слизистой оболочке губ и полости рта. Это состояние может быть довольно болезненным и вызывать неудобства при разговоре, еде или улыбке. Врач-терапевт Ольга Смирнова, обладающая 17-летним опытом работы, объяснила, почему возникает этот неприятный симптом и как его лечить.

Почему возникают заеды в уголках губ и как их лечить
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Причины появления заездов

Заеды обычно вызывают стрептококки или грибки рода Candida, которые обитают в полости рта и обычно не вызывают проблем для здорового человека. Однако при нарушениях в организме могут возникнуть ангулярные хейлиты. Они чаще всего встречаются у детей, взрослых, особенно у женщин, а также у людей, носящих брекеты или съемные протезы. Причины их появления могут быть разнообразными, включая внешние и внутренние факторы.

Симптомы ангулярного хейлита

Ангулярный хейлит может проявляться различными симптомами, включая болезненные ощущения при разговоре, улыбке или прикосновении, покраснение и опухание окружающей ткани, чувство жжения или покалывания, образование корки и шелушение на поверхности заеда.

Лечение ангулярного хейлита в домашних условиях

Лечение ангулярного хейлита включает следующие шаги:

  • Исключение раздражающих факторов, таких как неправильная косметика или неудачные протезы.
  • Санация полости рта для предотвращения размножения бактерий.
  • Полоскание рта хлоргексидином разведенным с водой.
  • Применение настойки календулы или облепихового масла для обработки воспаленных участков.
  • Увлажнение губ специальными бальзамами или мазями, содержащими пантенол.
  • В дополнение к этим методам, народные средства, такие как мед с рыбьим жиром или соком алоэ, могут оказать помощь в лечении.

 

#7 Почему возникают "заеды" и как от них избавиться? Спросите у доктора Василия Чайки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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