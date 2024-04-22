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Путеводитель по домашним пилингам: выбор кислот и безопасное применение

Какие виды пилингов можно проводить дома без опасений

2:05
Моя семья » Красота и стиль

За последние годы интерес к домашним пилингам вырос настолько, что они стали неотъемлемой частью ухода за кожей. Понимание того, что для сохранения здоровья, молодости и красоты требуется более серьезный уход, чем просто мицелярная вода и средства для умывания, стало очевидным для многих. Один из ключевых вопросов, который возникает при выборе пилинга, связан с выбором подходящего процента содержания кислот. В этом статье мы разберемся, какие виды пилингов существуют, какие кислоты они содержат, и как правильно их использовать.

Какие виды пилингов можно проводить дома без опасений
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Почему нужно делать пилинг? С возрастом происходит замедление ряда процессов в коже, и уже с 20 лет она начинает плохо самоочищаться. Средства для умывания не удаляют ороговевшие клетки, которые склеены между собой белковыми мостиками, и только пилинги могут разрушить их.

Какие бывают кислоты в пилингах? Кислоты делятся на бета-гидроски (BHA) и альфа-гидроски (AHA). BHA-кислоты, такие как салициловая кислота, обычно рекомендуются для жирной кожи. В то время как AHA-кислоты, получаемые из фруктов и растений, более популярны. Наиболее мягкими и безопасными считаются молочная и глюконоланктон, которые подходят даже для чувствительной кожи.

Как кислоты добавляются в пилинги? Кислоты могут присутствовать в средстве в виде группы или соло. Рекомендуемое для домашнего использования количество кислот варьируется от 1 до 10 процентов.

Как использовать пилинг? Процедуру лучше проводить на ночь. Наносите пилинг на очищенную кожу и выдерживайте, сколько рекомендует производитель. Затем смойте и нанесите успокаивающую сыворотку и крем. Важно избегать использования пилинга одновременно с другими активными отшелушивающими компонентами, такими как ретинол и витамин С.


Какой пилинг выбрать и для какой кожи в домашних условиях?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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