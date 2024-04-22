Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 недорогих вещей, которые создадут атмосферу в доме
Эксперты рассказали об уникальной породе кошек
Врач Борисова: экстрасистолы говорят о заболевании щитовидки и сердца
Канадские физики создали материал, который при растяжении становится толще
Финансовый консультант Матвеева: за продуктами экономичнее ходить 1-2 раза в неделю
Николай Басков вспомнил, как ходил в казино с Пугачёвой
Говорим о полезных свойствах укропа
Россияне массово оформляют шенген ради летнего отпуска в Европе
Более 1,1 млн полисов ОМС выданы жителям ЛНР
Идеальные средства ухода за кожей после сорока для борьбы с признаками старения

Антивозрастная косметика после 40: секрет молодости и красоты кожи

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Желание сохранить молодость и красоту кожи — естественное для многих женщин, но зачастую простого желания недостаточно. Современная косметическая индустрия предлагает решение в виде антивозрастной косметики, которая помогает замедлить естественные процессы старения кожи, восстановить ее утраченные функции и молодой внешний вид.

Антивозрастная косметика после 40: секрет молодости и красоты кожи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

После 40 лет кожа подвергается изменениям, связанным со старением. В этом возрасте происходит снижение интенсивности обмена веществ и уменьшение количества коллагена в коже, что приводит к потере упругости и эластичности кожи. Появляются такие признаки старения, как потеря овала лица, рыхлость кожи, пигментные пятна, углубление морщин, рыхление кожи на щеках и появление сетки капилляров. В этом возрасте также проявляются признаки старения в зоне вокруг глаз, где кожа более тонкая и подвержена морщинам.

Выбор антивозрастной косметики после 40 лет должен основываться на составе продукта. Желательно, чтобы в нем присутствовали компоненты, такие как гиалуроновая кислота, ретинол (витамин А), витамин С, пептиды-ферменты и фруктовые кислоты. Также важно учитывать тип кожи и форму выпуска продукта, предпочтительнее выбирать упаковки с минимальным контактом с воздухом.

Среди популярных недорогих антивозрастных кремов для лица после 40 лет можно выделить такие продукты, как дневной крем 45+ "Мак", содержащий натуральные масла из семян мака и бессмертника, и ночной восстанавливающий крем "Natura Siberica anti-age" с растительными компонентами из сибирских трав и ягодных экстрактов. Эти кремы помогают омолодить кожу, сгладить морщины и улучшить ее состояние.

Уход за кожей после 40 лет❗️Что реально работает! ✅ И Топ-средство для вашей молодости!🔥
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение

Два способа посева бархатцев позволят наслаждаться цветением.

Когда сеять бархатцы
Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Садальский пристыдил звёзд Московского Международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Семена тыквы и кабачка взойдут быстрее: используйте этот метод ускорения прорастания
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Эксперт пояснил, как и чем украсить стены на кухне
ОСАГО: 5 способов избежать уловок страховых компаний
arXiv: мультивселенная может быть более бесконечна, чем предполагалось ранее
Капустные оладьи: быстрый и лёгкий ужин, в котором совсем мало калорий
Кинологи назвали редкие породы маленьких собак
Энзимный пилинг для лица
Любовь Успенская удивила на церемонии "Шансон года — 2024"
Врач-кардиолог: как избежать проблем с сердцем во время перелётов
Врач Юзуп: заправлять постель после пробуждения вредно для здоровья
Reuters: инвесторы требуют ясности от Tesla в связи с отменой проекта Model 2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников