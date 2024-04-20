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Как достичь узкого и выразительного лица без необходимости соблюдения диеты или обращения к хирургу

Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов

1:47
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Передовые косметологические процедуры и опыт профессионального специалиста могут помочь достичь узкого и рельефного лица без необходимости прибегать к диетам или хирургическим вмешательствам. Даже после значительного снижения веса лицо иногда остается неизменным. Для достижения желаемого эффекта помимо обычных рекомендаций, таких как исключение из рациона соли, сахара и алкоголя, регулярное употребление воды, хороший сон и массаж лица, курсы косметологических процедур могут быть ключом к успеху.

Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Один из самых быстрых результатов можно достичь с помощью неинвазивного ультразвукового лифтинга кожи, омоложения и устранения жировых отложений с использованием аппарата последнего поколения Ultraformer MPT. Этот метод обеспечивает долгосрочный эффект, сохраняющийся до нескольких лет.

Инъекционные методики также представляют эффективное решение для коррекции овала лица, удаления излишнего жира и улучшения качества кожи. Инъекции липоредукторов, такие как Mesosculpt С71, стимулируют жировые клетки к активному сжиганию жиров и улучшают микроциркуляцию кожи.

Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8 представляет собой инновационное решение для подтяжки кожи лица и тела. Этот метод активизирует собственное производство коллагена и эластина, улучшает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины и сужает поры.

Эффект от косметологических процедур накапливается со временем, поэтому рекомендуется пройти несколько сеансов для достижения наилучших результатов.

Фейслифтинг. Кому и когда необходимо омоложение лица?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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